Suudi Arabistan'dan İsrail'le normalleşmeye yeşil ışık

Suudi Arabistan’ın ABD Büyükelçisi Reema Bandar Al Suud, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesinin Gazze Şeridi’nde ateşkes ve Filistin devletinin kurulmasına ilişkin sürecin başlatılmasına bağlı olduğunu açıkladı. Büyükelçi Al Suud’ın açıklamaları, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e Suudi Arabistan’ın hala İsrail ile ilişkileri normalleştirmekle ilgilendiğini söylediği yönünde çıkan haberleri doğruladı.

İsrail ile Arap ülkeleri arasında normalleşme hazırlıkları olduğu iddiasının ardından Suudi Arabistanlı yetkiliden önemli açıklamalar geldi.

Suudi Arabistan’ın ABD Büyükelçisi Reema Bandar Al Suud, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesinin Gazze Şeridi’nde ateşkes ve Filistin devletinin kurulmasına ilişkin sürecin başlatılmasına bağlı olduğunu açıkladı.

Al Suud, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Al Suud, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesinin Gazze Şeridi’nde ateşkes ve Filistin devletinin kurulmasına ilişkin sürecin başlatılmasına bağlı olduğunu belirterek, “Bence farkına varılması gereken en önemli şey, Suudi Arabistan’ın politikasının merkezine normalleşmeyi koymamış olmasıdır. Politikasının merkezine barış ve refahı koyuyor. Suudi Arabistan oldukça açıktı. Sahada şiddet varken ve cinayetler devam ederken ertesi günü konuşamayız” dedi.

İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim’den bu yana devam eden çatışmalara değinen Al Suud, “Her iki tarafta da travma ve acı var. Bunu geri alamam. Ancak şu anda yapabileceğimiz şey ateşkestir” dedi.

NE OLMUŞTU?

Büyükelçi Al Suud’ın açıklamaları, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e Suudi Arabistan’ın hala İsrail ile ilişkileri normalleştirmekle ilgilendiğini ancak bunun İsrail'in Filistin devletinin kurulmasına yönelik adımlarına bağlı olacağını söylediği yönünde çıkan haberleri doğrularken, Blinken'in söz konusu teklifi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sunduğu, ancak teklifi reddettiği bildirilmişti.

FINANCIAL TIMES'IN İDDİASI

İngiltere merkezli Financial Times, Arap ülkelerinin Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesini içeren bir plan üzerinde çalıştığını iddia etti.

Planın Filistin devletinin kurulmasını da kapsadığı öne sürülen haberde, plan kapsamında ABD ve Avrupa ülkelerinin de aynı zamanda Filistin devletini resmen tanıyacağı ve Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğini desteklemeyi de kabul edeceği belirtildi.

HERZOG'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarına ve Arap ülkeleriyle normalleşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Herzog yaptığı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için kilit bir unsur olduğunu ve tüm Ortadoğu için oyunun kurallarını değiştireceğini söyledi.

Suudi Arabistan ile İsrail ilişkilerindeki normalleşmenin ezberleri bozacağını aktaran Herzog, "Bu hala hassas, kırılgan ve uzun zaman alacak bir konu, ancak bunun aslında dünyada ve bölgede daha iyi bir geleceğe doğru ilerlemek için bir fırsat olduğunu düşünüyorum" dedi.