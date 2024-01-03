Suudi Arabistan, Türkiye’yle imzalanan mutabakatı onayladı

Süper Kupa finaliyle kriz yaşanan Suudi Arabistan, Türkiye ile doğrudan yatırım teşviki alanında imzalanan mutabakat zaptını onayladı.

Bakanlar Kurulu, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında başkent Riyad'ta toplandıktan sonra mutabakat metnini onayladı.

BloombergHT’nin Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'dan aktardığı habere göre Enformasyon Bakanı Selman bin Yusuf el-Duseri, toplantıda Suudi Arabistan ile Türkiye arasında daha önce imzalanmış olan doğrudan yatırımların teşvikine ilişkin işbirliği mutabakat zaptının onaylandığını duyurdu.

Duseri, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Temmuz 2023'te gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında "Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı.

SÜPER KUPA KRİZİ

İktidar ve TFF’nin Süper Kupa’yı Suudi Arabistan’da oynatma kararı büyük bir kaosa neden olmuştu. Yetkililer, Atatürk tişörtlerine ve pankartlarına izin vermezken kulüpler sahaya çıkmadı ve maç iptal edildi. Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular, yaşananlardan sonra ülkeye dönmüştü.