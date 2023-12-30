Suudi Arabistan’da ülkenin onuruyla oynandı: TFF ve AKP rezaleti

İktidar ve kuklası TFF’nin Süper Kupa’yı Suudi Arabistan’da oynatma kararı büyük bir kaosa neden oldu. Yetkililer, Atatürk tişörtlerine ve pankartlarına izin vermezken kulüpler sahaya çıkmadı ve maç iptal edildi.

Oğulcan AYDIN

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında dün oynanması gereken maç iptal edildi. İki kulübün sahaya Atatürk tişörtleri ve pankartıyla çıkma isteği Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından reddedildi.

Gün boyunca AKP’li yetkililer ve TFF’yle görüşme halinde olan kulüplere Suudi Arabistan’ın şartları kabul ettirilmeye çalışıldı. Bu şartları kabul etmeyen kulüp yetkilileri sahaya çıkmama kararı aldı. TFF’ye ve Başkan Mehmet Büyükekşi’ye futbolseverler, taraftarlar tarafından büyük tepki gösterildi. Fenerbahçe-Galatasaraylı futbolcular, kulüpler ve siyasiler Atatürk paylaşımı yaparken kulüpleri geri adım atmama konusunda destekledi.

Kupanın parayla peşkeş çekilmesi büyük tepki çekmişti. İki kulüp defalarca TFF’ye kupanın yerini değişmesi gerektiğini bildirmesine rağmen Mehmet Büyükekşi’nin ısrarla anlaşmalar nedeniyle oynamak istemesi ağır sonuçlara neden oldu. Öte yandan stada giden taraftarlar Suudi yetkilileri ‘‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’’ sloganıyla protesto etti. Bu sloganlar sonrası stadda müzik açıldı.