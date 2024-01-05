Suudiler, Süper Kupa için Lahey’e gidiyor

Spor Servisi

Organizasyon protokolünde yer almayan nedenlerle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Süper Kupa final maçına çıkmayan Galatasaray ve Fenerbahçe'den ödedikleri parayı geri isteyen ve tazminat talep eden Suudiler, Lahey'e gidiyor.

Bosna merkezli haber ajansı Klix'in haberine göre konu Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınacak. Suudi Arabistan devletine bağlı Riyadh Season adlı organizasyon şirketi Riyadh Season, maçın düzenlenmesi için; TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye verilen paralarla birlikte tazminat talep ediyor. Haberin devamında söz konusu paranın Suudiler'e iade edileceğinin kesin olduğu vurgulandı. Şirket daha önce yaptığı açıklamada maç iptalinden takımları sorumlu tutarak "Anlaşmaya rağmen iki takımın da anlaşmaya uymaması üzücü" ifadelerine yer vermişti.