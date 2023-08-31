Swap hariç net rezervlerde sert düşüş!

Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri 25 Ağustos haftasında 5,2 milyar dolar düşüş kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervlerinin sınırlı da olsa geliştiği geçen hafta swap hariç net rezervlerde gerileme dikkat çekti.

TCMB verilerine göre 25 Ağustos haftasında brüt rezervler 117,3 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta brüt rezervler 117,1 milyar dolar seviyesindeydi.

Aynı hafta itibariyle net rezervler ise 15,7 milyar dolardan 14,3 milyar dolara geriledi.

Swap hariç net rezervler ise 5,2 milyar dolar düşüşle eksi 58 milyar dolara düştü.