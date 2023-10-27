TAB Gıda, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin payları, hala arz sonrasında 26 Ekim tarihinde TABGD koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin payları Ata Yatırım, İş Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğinde, rekor taleple sonuçlanan halka arz sonrasında, TABGD koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin halka arzında 18-19-20 Ekim'de 1 TL nominal değerli pay için 130 TL’den talep toplandı.

Satışa sunulan 52 milyon 500 bin TL nominal değerli payların tamamının satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 6,8 milyar TL, halka açıklık oranı yüzde 20,09 olarak gerçekleşti. TAB Gıda’ya yurt içi kurumsal yatırımcılardan 4,2 kat, yurt içi bireysel ve Grup çalışanlarından oluşan yatırımcılardan ise 2,1 kat talep geldi.

Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 2,5 katı talep toplanmış oldu. Dağıtım sonucunda, payların yüzde 78,1’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si de yurt içi kurumsal yatırımcılara, kalanı Grup çalışanlarına tahsis edildi.

TAB Gıda payları TABGD koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.