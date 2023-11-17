Taban ‘değişim’den memnun

Politika Servisi

Yöneylem Araştırma 6-8 Kasım tarihleri arasında 2 bin 400 kişiyle görüşerek gerçekleştirdiği Türkiye Siyaset Paneli araştırmasının bazı bulgularını paylaştı.

Genel Koordinatör Derya Kömürcü’nün yaptığı paylaşımlara göre CHP tabanı ‘değişimden’ memnun.

Özgür Özel’in genel başkanlığına gelmesini CHP’lilerin yüzde 74,4’ü olumlu karşılarken sadece yüzde 4,8’i olumsuz yönde olduğunu söyledi. İYİ Parti’de ise yüzde 51,4 olumlu yüzde 9,3’ü olumsuz karşıladı. HEDEP’te ise olumlu karşılayanların oranı yüzde 47,8, olumsuz karşılayanların oranı ise yüzde 12,9 oldu.

Kömürcü sosyal medya hesabından şu değerlendirmeyi yaptı: “Özellikle muhalif seçmenlerin dikkatli bir biçimde 4-5 Kasım’daki CHP Kurultayı’nı takip ettiği ve çıkan sonucun 14 Mayıs sonrasındaki küskün seçmenler üzerinde CHP’ye yönelik olumlu bir etki yarattığı açıkça görülüyor. Geçtiğimiz aylarda 14 Mayıs’ta muhalif partilere ve Kılıçdaroğlu’na oy vermiş seçmenler arasında siyasete yönelik ilgisizlik ve küskünlük, siyasetçilere ve partilere yönelik tepki ve öfke dikkat çekiyordu. Oy kullanmama eğilimi artmış, parti aidiyetleri zayıflamıştı. Araştırma bulgularına göre bu değişim kısmen CHP’nin oy oranına da yansımış durumda. CHP’nin oy oranını geçen aya kıyasla 2,5 puan artırdığı görülüyor. Oy kullanmayacağım diyenlerde de 4 puanın üzerinde bir gerileme söz konusu.”