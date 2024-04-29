Tahliye olan Nihal Candan, koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ı anlattı: O izlemiyor diye haber izlemedik

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay cezaevinde tutuklu bulunan ve sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Nihal Candan, koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ı anlattı. Candan, "Sorun yaşamadık. Seçil haber izlemiyor diye biz de izlemiyorduk" diye konuştu.

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde 'anoreksiya'ya (yemek yiyememe hastalığı) yakalanarak 37 kiloya kadar düşünce sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edildi.

Kanal D Haber'e konuşan Candan, aralarında iş insanları ve futbolcuların da bulunduğu onlarca kişiyi, milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Seçil Erzan'la aynı koğuşta kaldıklarını belirterek, "Sorun yaşamadık. Seçil haber izlemiyor diye biz de haber izlemiyorduk" dedi.

"PSİKOLOJİK DESTEK ALDIK"

Yaşadıkları sürecin başta daha zor olduğunu söyleyen Candan "Ama kardeşimle birbirimize destek olduk. 'Paşalar gibi 6 aydır yatıyoruz' gibi hep şakalaştık. Psikolojik destek aldık. Psikolojik olarak zor geldi bana" diye konuştu.

"Hatalarımız vardır" diyen Candan "Küçük çocuklara kötü örnek olduysam özür dilerim. Amacım hiçbir zaman sosyal medyadan para kazanmak olmamıştı" ifadelerini kullandı.

"SEÇİL ERZAN'LA SORUN YAŞAMADIK"

Cezaevi günlerini "Polisten çok doktor gördüğüm bir süreçti" diye anlatan Candan, aralarında iş insanları ve futbolcuların da bulunduğu onlarca kişiyi, milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Seçil Erzan'la ilişkilerini şöyle anlattı:

"En çok ailemi özledim. Benim ailemden bir parça yanımdaydı o şansımdı. Biraz tabii rahatsızım. Sadece nefes darlığıyla bu durumu atlattığım için inanılmaz derecede memnunum. Görüşe gidemeyeceğim, anksiyetem var. Kardeşim de çıktıktan sonra ailecek pek bir derdimiz kalmayacak.

(Seçil Erzan) Aynı koğuştaydık. Sorun yaşamadık. Seçil haber izlemiyor diye biz de haber izlemiyorduk."