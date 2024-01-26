Tahmini çok konuşulmuştu: Wells Fargo'dan dolar/TL açıklaması

Wells Fargo Uluslararası Ekonomisti Nick Bennenbroek, 2024 Uluslararası Ekonomik Görünüm raporlarında yer verdikleri dolar/TL tahminlerine ilişkin konuştu. Bennenbroek, tezlerinin TCMB'nin geleneksel politikalara devam edeceği varsayımı altında geçerli olduğunu söyledi. Banka, dolar/TL’nin 2024 yılının ilk çeyreğinde 31 seviyesine yükseleceği, fakat ikinci çeyrekte 30,50 seviyesine geri döneceği ve dördüncü çeyrekte 29,50'ye ineceği tahmininde bulunmuştu.

Wells Fargo Uluslararası Ekonomisti Nick Bennenbroek, 2024 Uluslararası Ekonomik Görünüm raporlarında yer verdikleri dolar/TL tahminlerine ilişkin konuştu.

ekonomim.com'a konuşan Bennenbroek, tezlerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geleneksel politikalar uygulamaya devam etmesi ve enflasyonda düşüş görülmesi durumunda geçerli olduğunun altını çizdi. Bennebroek, "Ayrıca, bu yeni TL görüşüne olan genel inancın yüksek olmadığını ve politika zemininin değişmesi halinde Türk lirasının yeniden değer kaybedebileceğini de belirtmiştik" ifadelerini kullandı.

DOLAR/TL'NİN GERİLEYECEĞİ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜ

ABD’nin en büyük bankalarından biri olan Wells Fargo, geçtiğimiz günlerde yayımladığı 2024 Uluslararası Ekonomik Görünüm raporunda dolar/TL’ye ilişkin oldukça dikkat çeken bir öngörü paylaştı.

Banka, dolar/TL’nin 2024 yılının ilk çeyreğinde 31 seviyesine yükseleceği, fakat ikinci çeyrekte 30,50 seviyesine geri döneceği ve dördüncü çeyrekte 29,50'ye ineceği tahmininde bulundu. Bankanın 2025 yılının ikinci çeyreği için belirlediği dolar/TL tahmini ise 28,50 oldu.

Söz konusu tahminleriyle ilgili konuşan Wells Fargo Uluslararası Ekonomisti Nick Bennenbroek raporu 2023 Aralık’ta kaleme aldıklarını ifade ederek, "Esasen bu yaklaşım, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın daha geleneksel bir para politikası yaklaşımı izlemeye devam etmesi ve geleneksel yaklaşımın, yüksek faiz oranları ve gerileyen enflasyonla birlikte eninde sonunda TL'nin ABD doları karşısında değer kazanmasına yol açacağını savunmakta" ifadelerini kullandı.

Bennenbroek raporla ilgili tartışmalara ilişkin ise, "Ayrıca, bu yeni TL görüşüne olan genel inancın yüksek olmadığını ve politika zemininin değişmesi halinde Türk lirasının yeniden değer kaybedebileceğini de belirtmiştik" dedi.

“TL'NİN 2. ÇEYREKTEN İTİBAREN GÜÇLENECEĞİNE İNANIYORUZ”

Bennenbroek’in yazarlarından biri olduğu raporda, yerel seçimlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın para politikasını merkez bankacılarına bırakma eğiliminin test edileceği belirtilerek, "Bizim görüşümüze göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası seçim öncesinde ve seçim sonrasında bağımsızlığını koruyacaktır. Faiz oranları yüksek kalmaya devam edecek, enflasyon kademeli olarak gerileyecek, ülke kredi notları artırılacak ve lira, muhtemelen engebeli ve doğrusal olmayan bir yolda olsa da, toparlanmaya başlayacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

Raporda Türk lirasının gidişatıyla ilgili olarak ise, "Bu anlamda, artık Türk lirasının 2024'ün 2. çeyreğinden itibaren tamamen güçleneceğine ve liranın gücünün 2025'in başlarına kadar devam edeceğine inanıyoruz. Bu yeni lira görüşümüze olan inanç çok güçlü olmamakla birlikte, politika zemininin değişmesi durumunda, görüşümüz liranın değer kaybı tahminine geri dönecektir" ifadeleri kullanıldı.