Taksici Oğuz Erge’nin katili hakim karşısına çıktı

İzmir Gaziemir’de kendisini üşümesin diye aracına alan taksi şoförü Oğuz Erge’yi 3 el ateş ederek öldüren katil zanlısı Delil Aysal ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, Delil Aysal'ın tutukluluk haline devam kararı vererek duruşmayı 8 Mart 2024 tarihine erteledi.

A- A A+

İzmir’de soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşteri tarafından silahla vurularak öldürülen taksici Oğuz Erge cinayetinde tutuklanan Delil Aysal'ın yargılanmasına başlandı. İHA'nın aktardığına göre, Oğuz Erge’yi 3 kurşunla öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle katil Delil Aysal hakkında dava açıldı. Dava kapsamında Delil Aysal (19), bugün hakim karşısına çıktı. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşma sonrası, sanığın tutukluluk haline devam edilerek duruşma 8 Mart 2024 tarihine ertelendi. NE OLMUŞTU? Taksi şoförü Oğuz Erge (44), 31 Ocak saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten 19 yaşındaki Delil Aysal'ı aracına almıştı. Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla 3 el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle bulunmuştu. Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanan Aysal tutuklanmıştı. Oğuz Erge’yi silahla öldüren Delil Aysal hakkında kasten adam öldürme, yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından dava açılmıştı. Savcının hazırladığı iddianamede, Aysal için hiç bir indirim uygulanmadan en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Taksici Oğuz Erge cinayeti: Katil için istenen ceza belli oldu