Taksici Oğuz Erge’nin katilinin cezai ehliyeti tam çıktı

İzmir Gaziemir’de kendisini üşümesin diye aracına alan taksi şoförü Oğuz Erge’yi 3 el ateş ederek öldüren katil zanlısı Delil Aysal'ın cezai ehliyeti tam çıktı.

İzmir’de soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşteri tarafından silahla vurularak öldürülen taksici Oğuz Erge cinayetinde tutuklanan Delil Aysal'ın cezai ehliyetinin tam olduğu tespit edildi.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "nitelikli adam öldürme", "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından tutuklu yargılanan Delil Aysal hakkında istenilen cezai ehliyet raporu mahkemeye ulaştı.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince hazırlanan raporda, zanlının ceza sorumluluğunu etkileyecek düzeyde bir akıl hastalığı ya da zayıflığının saptanmadığı belirtildi.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince hazırlanan raporda, şu bilgilere yer verildi:



"Şahsın ceza sorumluluğunu etkileyecek düzeyde bir akıl hastalığı ya da zayıflığının saptanamadığı, suç tarihinde şahsın işlediği iddia edilen fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayabildiği ve bu fiillerle ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu, dolayısıyla işlediği iddia edilen suçlara yönelik ceza sorumluluğunun tam olduğu görülmüştür."

16 Şubat'ta görülen ilk duruşmada Delil Aysal'ın avukatı, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığı yönünde rapor alınmasını talep etmişti.

19 yaşındaki Aysal, fırında kasiyer olarak çalıştığını ve geçmişte psikiyatri hastanesinde yattığını söylemişti. Ailesinin kendisini sevmediğini savunan Aysal, olay gecesi bunalımda olduğu için dışarı çıktığını ve alkollü olduğunu öne sürmüştü.

Taksideki kameraya yansıyan kayıttaki ifadeleri kullanmadığını, görüntülerle oynandığını iddia eden Aysal, silahında 5 kurşun olduğunu 2'sini havaya, 3'ünü ise maktule sıktığını belirtmişti.

"AİLEMLE SIKINTILARIM VARDI"

"Neden öldürdün?" sorusuna Aysal'ın "Amacım kimseye zarar vermek değildi, ailemle sıkıntılarım vardı" şeklinde yanıt vermesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Senin sıkıntılarının cezasını başkası mı ödeyecek?" ifadesini kullanmıştı.

Mahkeme Başkanı, olay sonrası Oğuz Erge'nin üzerinden 2 lira çıktığını, paralarını alıp almadığını sorması üzerine sanık, taksiden para almadığını, sadece telefon ve kulaklığı aldığını savunmuştu.

Delil Aysal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.