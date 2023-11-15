Taksicilerin zam isteğine İBB'den yanıt

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun, taksimetre tarife ücretlerine yüzde 65 oranında zam talebine, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, "Böyle bir gündem yok. Yüzde 65'i nasıl hesaplamışlar onu da bilmiyorum" şeklinde yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu tarafından dile getirilen taksimetre ücretlerine yüzde 65'lik zam talebine dair konuştu.

Söz konusu zam talebinin İBB'nin uygun görmeyeceğini belirten Gökce, kendilerine resmi bir zam talebinin gelmediğini söyledi.

FOX TV'de konuşan Gokce, taksi ücretlerine yönelik zammın Aralık veya Ocak ayı sonunda yapılacağını belirtti.

Taksi ücretlerine ilişkin UKOME'nin 6 ayda bir toplandığına dikkat çeken Gokce, "Böyle bir gündem yok. Yüzde 65'i nasıl hesaplamışlar onu da bilmiyorum. UKOME'lerimiz 6 ayda bir zamla toplanıyor. Ocak UKOME'sinden önce bu rakamı zikretmek doğru değil. Ayrıca yüzde 65 uygun göreceğimiz bir zam değil" diye konuştu.

"Zam talebinin fiziki bir temeli yok" diye Buğra Gökce, "Biz zam oranları enflasyon artışı, asgari ücret artışı ve akaryakıt artışıyla belirliyoruz. Böyle bir zam gündemimizde yok. Bize ulaşmış resmi bir teklif de yok" ifadelerini kullandı.