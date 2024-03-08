Taksim, Feminist Gece Yürüyüşü öncesi ablukaya alındı

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınlar, ülke genelinde Feminist Gece Yürüyüşü için sokaklara çıkmaya hazırlanırken, İstanbul’da ise her yıl yürüyüşün gerçekleştirildiği Taksim Meydanı bu yıl da Valilik tarafından yasaklandı. İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokaklar polis bariyerleri ile kapatılırken kadınlar yasağa rağmen meydanlarda olma çağrısı yapıyor.

Kadınlar 8 Mart'ta yoksulluğa, sömürüye, şiddete ve savaşa karşı Türkiye'nin dört bir yanında alanlarda buluşmaya hazırlanıyor.

İstanbul’da ise her yıl Taksim'de düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü, bu yıl da yasaklandı.

Metro İstanbul’un "X" hesabından yapılan paylaşımında, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim İstasyonu ve Şişhane İstasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın işletmeye kapalı olacağı bildirildi.

#MetroDuyuru #M2 #F1

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cuma günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız… — Metro İstanbul (@metroistanbul) March 8, 2024

Öte yandan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokaklar da polis bariyerleriyle çevrildi.

Fotoğraf: bianet.org

Yasağa rağmen meydanda olacaklarını yineleyen kadınlar, şehrin dört bir yanında toplanma çağrısı yaptı.

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nün "X" sosyal medyahesabından yapılan paylaşımda, kadınların erken saatlerde meydanda olması için çağrı yapıldı.

Paylaşımda, "Her yılın geleneksel metro kapanması açıklaması gelmiş. Mümkün olduğunca erken saatlerde Taksim’e gelmeye çalışalım. Taksim metrosu kapalı ama otobüsle ulaşım açık, Şişhane metrodan çıkış var. Gerekirse 20 bin adım da yürümez miyiz zaten" ifadelerine yer verildi.

Her yılın geleneksel metro kapanması açıklaması gelmiş.

*Mümkün olduğunca erken saatlerde taksime gelmeye çalışalım.

*Taksim metrosu kapalı ama otobüsle ulaşım açık, Şişhane metrodan çıkış var.

*Gerekirse 20 bin adım da yürümez miyiz zaten :) https://t.co/n6yJeAgRz0 — 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü (@8MartYuruyus) March 8, 2024

"HAYATLARIMIZ İÇİNBİR ARADAYIZ"

Sol Feminist Hareket de gece yürüyüşü için bu yıl da Taksim'e çağrı yaptı.

Laiklik, eşitlik ve yaşamlarımız için

BURADAYIZ, BİR ARADAYIZ!



♀️Bir İSYAAN başlasın şimdi ♀️



Hayatlarımız için #8Mart'ta Taksim'deyiz!



📍İstanbul pic.twitter.com/GoxmV3SXxa — Sol Feminist Hareket (@SolFeminist) March 7, 2024

Kadınlar, bu yıl 22. Feminist Gece Yürüyüşü için İstanbul'da Sıraselviler Caddesi'nde toplanacak.

Ankara'da yürüyüş ve basın açıklaması saat 18.30'da Kolej Meydanı'nda gerçekleştirilecek. İzmir'de ise kadınlar, saat 18.00'de Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelecek.