Taksim Meydanı’nın kapatılması hak ihlali

Oğulcan AYDIN

AİHM’nin ardından AYM de 1 Mayıs’ta Taksim’in kapatılmasının hak ihlali olduğunu ifade etti. 1 Mayıs Bileşenleri iktidara “Taksim’i açın” diyerek çağrıda bulundu.

Kamu Emekçileri Sendikaları Federasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından 2016 yılında Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yapılan 1 Mayıs’ta Taksim göz altılarına ilişkin başvuruda hak ihlali kararı çıktı. AYM toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiğine yönelik karar verdi. Mahkeme kararın gerekçesi olarak, “İşçiler için Taksim Meydanı’nın sembolik anlamı olduğunu” gösterdi. Ancak son olarak Can Atalay’ın salıverilmesine noktasında verdiği kararı tanımayarak hukuk darbesi yapan iktidarın, bu kararı uygulayıp uygulamayacağı ise merak konusu.

KESK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “İşçi ve sendika kültürünü oluşturan yapı taşlarından biri olan Taksim Meydanı, yalnızca 1 Mayıs günü orada bulunanların dayanışmasını değil aynı zamanda emekçilerin ortak hafızasının varlığını göstermektedir. Kendisini o kültürün bir parçası olarak gören her kişinin 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı’nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için orada bulunma hakkı vardır. 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı ile özdeşleşmesi nedeniyle anılan mekânın sınırlanması, yasaklanması kabul edilemez!”

TAKSİM’İN ÖNÜ AÇILSIN

BirGün’e konuşan ve İktidar AYM kararını tanımalı diyerek hak ihlallerini giderecek uygulamanın yapılması gerektiğini ifade eden DİSK avukatı Necdet Okcan, “Her sene 1 Mayıs bileşenleri Taksim başvurusu yapıyor. Bundan sonra sendika yönetimleri Taksim’i isteyecektir. Anayasa Mahkemesi anayasal bir kurumdur. Hukuk devletinin en önemli göstergesi mahkeme kararlarının uygulanmasıdır. İşçilerin emekçilerin buna hakkı vardır."