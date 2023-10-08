Taksim’de iki kafenin çalışanları birbirlerine girdi: 17 gözaltı, 2 yaralı

Taksim’de iki kafenin çalışanları arasında çıkan tekmeli yumruklu ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri 17 kişiyi gözaltına aldı.

Taksim’de iki kafenin çalışanları arasında çıkan tekmeli yumruklu ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri 17 kişiyi gözaltına aldı.

Taksim İstiklal Caddesi’nde bulunan iki kafe çalışanları arasında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Olayla 2 kişi bıçakla yaralanırken, olay yerine sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili 17 kişiyi gözaltına aldı.