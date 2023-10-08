Komşular arasında taşlı silahlı kavga: 5 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde komşular arasında çıkan taşlı, silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde komşular arasında çıkan taşlı, silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tacettin Veli Mahallesi Yurttaş Sokak’ta komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 kişi tüfek saçmalarıyla, 2 kişi de atılan taşlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olaya müdahale ederken, sağlık ekipleri de olayda yaralanan 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Ekipler olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.