Talan aşkı ağaçları katlediyor

İktidarın talan projelerine yenisi eklenirken Antalya’nın Kaş ve Demre’de planlanan otoyol projesinde 66 binden fazla ağaç katledilecek. Tarihi alanların tahrip edileceği projenin maliyeti ise 2 milyar 135 milyon TL.

Haber Merkezi

AKP iktidarının hız kesmeden devam eden talan projelerine bir yenisi daha eklendi. Son olarak Antalya Kaş ve Demre arasında planlanan otoyol projesi kapsamında Kekova, Myra, Andreake Kaputaş Kanyonu kaya mezarları gibi tarihi ve doğal alanlar tahrip edilecek. Yaklaşık maliyeti 2 milyar 165 milyon TL olan projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna göreyse güzergâhtaki 66 binden fazla ağaç katledilecek.

Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün, gidiş-geliş toplam 4 şeritli, 11 köprü ve viyadük, 6 tünel ve 12 alt ve üst geçit planlanan bölünmüş yol projesinin ÇED raporunda, "Yaklaşık olarak güzergahta bulunan orman alanlarında kesilecek ağaç sayısı 66 bin 73 adettir" ifadesi yer aldı. ÇED raporu, yarın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda, İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından değerlendirilecek. Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu'ndan arkeolog Nezih Başgelen, otoyolun Likya'nın merkezi bölgesinden geçeceğini belirterek, “Gerçekçi çözümler geliştiremezsek Likya'nın benzersiz doğal ve kültürel mirasının onarılamaz ölçüde tehlike altına gireceği görülmektedir. Bu süreçte yitireceğimiz Likya'nın kültürel peyzaj değerlerini tekrar kazanma imkânımız olmayacaktır" dedi.

DOĞAYI TALAN EDECEKLER

Otoyolun başlangıcının Demre'nin Beymelek Dalyanı olduğunu hatırlatan Başgelen, “Hazırlanan jeoteknik raporlarına göre hareketli bir topografyaya sahip olan bölgede dinamitli patlatma ve yarma çalışmaları sırasında 19 milyon 680 bin 825 metreküp hafriyat malzemesi çıkacağı belirtiliyor. Her iki ilçe sınırlarında bu ölçüde hafriyat malzemesinin depolanabileceği mevcut bir depolama alanı söz konusu değil."