Taliban, doğum kontrol hapı satın alan kadınları tutukladı

Taliban’ın, Ağustos 2021’de Afganistan’ın kontrolünü ele geçirmesinden bu yana ülkede yaşanan hak ihlallerine her gün bir yenisi ekleniyor. Afgan kadınları baskı altına almaya devam eden Taliban yönetimi, BM raporuna göre doğum kontrol hapı satın alan kadınları tutukladı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından bugün yayımlanan bir rapor, köktendinci Taliban yönetiminin Afganistan'da kadınlara uyguladığı baskıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

BM Afganistan'a Yardım Misyonu (UNAMA) tarafından hazırlanan ve 2023 yılının ekim ile aralık ayları arasındaki dönemi kapsayan raporda, evli olmayan ya da erkek vasisi bulunmayan Afgan kadınların çalışma, seyahat ve sağlık hizmetlerine erişiminin nasıl kısıtlandığı yer aldı.

Euronews'in aktardığına göre, raporda, Taliban'ın bekar veya yanında bir erkek vasi ya da mahrem bulunmayan Afgan kadınlara baskı uyguladığı yer aldı. BM raporuna göre ayrıca Taliban, doğum kontrol hapı satın alan kadınları tutukladı.

Afganistan'da erkek vasilikle ilgili resmi bir yasa bulunmamakla birlikte Taliban, kadınların yanlarında kan veya evlilik bağı olan bir erkek olmadan hareket edemeyeceklerini veya belirli bir mesafeyi tek başlarına kat edemeyecekleri şartını koşuyor.

KURALLARA UYMAYANLARA AĞIR CEZALAR VERİLİYOR

Taliban, Mayıs 2022'de kadınların sadece gözlerini göstermelerini emreden daha önceki yönetimi (1996-2001 yılları arası) sırasındaki kısıtlamalarına benzer şekilde yine tepeden tırnağa burka giymelerini öngören bir kararname yayınlamıştı.

Taliban'ın "ahlak polisi" olarak faaliyet gösteren Emri bil Maruf Bakanlığı, kontrol noktaları ve denetimler yoluyla kadınların kamuya açık alanları, iş yerlerini ve eğitim kurumlarını ziyaretlerinde başörtüsü ve mahremiyet şartlarını da kontrol ediyor.

Kurallara uymadığı anlaşılan kişiler ağır cezalara tabi tutuluyor.