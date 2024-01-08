Taliban yönetimi, Türkiye'nin çabalarından memnun

Afganistan geçici hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Özel Değerlendirme Misyonu Koordinatörü Feridun Sinirlioğlu'nun görev süresi boyunca Afganistan için gösterdiği çabadan memnun olduklarını açıkladı.

Afganistan geçici hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Özel Değerlendirme Misyonu Koordinatörü Feridun Sinirlioğlu'nun görev süresi boyunca Afganistan için gösterdiği çabadan memnun olduklarını açıkladı.

Afganistan geçici hükümetinin Sözcüsü Zabihullah Mücahid, BM Afganistan Özel Değerlendirme Misyonu hakkında Afgan basınına değerlendirmede bulundu.

Mücahid, Afganistan'a yönelik çabalarını olumlu buldukları BM Afganistan Özel Değerlendirme Misyonu Koordinatörü Sinirlioğlu'nun "sorunların çözümü için Afganistan'ın durumunu gerçekçi bir bakışla dünyaya yansıttığını" belirtti.

Sinirlioğlu, Nisan 2023'te BM Afganistan Özel Değerlendirme Misyonu Koordinatörü olarak atanmış, ülkedeki sorunlara çözüm bulmak adına çok sayıda girişimlerde bulunmuş ve birçok kez de Afganistan'ı ziyaret etmişti.