Tam AKP’ye uygun aday: Ankara adayında yok yok

AKP’nin Ankara adayı olarak duyurulması beklenen Turgut Altınok, tipik bir “AKP siyasetçisi profili” taşıyor. Altınok’un siyasi öyküsüne kamu kaynaklarına yönelik hoyrat tutum ve ahlak bekçiliği damgasını vuruyor.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanması beklenen Turgut Altınok, hemen her icraatı ile “AKP dönemi siyasetçisi profili” çiziyor. Kamu kaynaklarına yönelik hoyrat tutum, Keçiören’de şiddet ve baskı ile gündeme gelen A Takımı’yla isminin anılması ve “Seks kasedi” iddiası, Altınok'un siyasi kariyerinde öne çıkıyor. Altınok’un öte yandan 2017 yılında ABB Başkanlığı görevinden istifa ettirilen Melih Gökçek ile de kimi zaman şiddet içeren bir rekabeti bulunuyor. Altınok, resmi açıklamanın yapılacağı15 Ocak’ı beklemeden kendi adaylığını ilan etti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçesinde yaptığı bir park açılışında, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alarak 2019'dan beri, “Ankara'nın hizmette en yavaş beş yılı” yaşadığını öne sürdü. Altınok, “100 yılda aldığı ve alamadığı hizmetlerden fazlasını Ankara’mız beş yılda alacak Allah nasip ederse” diye konuştu.

SKANDALLAR ZİNCİRİ

Adaylık ilanı niteliği taşıyan sözlerinin ardından gözler, Altınok'un siyasi kariyerine çevrildi. Altınok’un ismi siyasette kaset skandalı, Keçiören’de ahlak bekçiliğine soyunan A Takımı’nın şiddeti ve kamu kaynaklarına yönelik israf ile öne çıktı. 1994 yılında MHP’den Keçiören Belediye Başkanı seçilen Altınok, 1999 yılında partisinden istifa ederek Fazilet Partisi’ne katıldı. Fazilet Partisi’nin kapatılmasının ardından ise Altınok, Abdullah Gül önceliğindeki yenilikçi kanat ile birlikte AKP’nin kurucuları arasında yer aldı.

KAMUYA ZARAR KULE

Altınok, 2009 yılında AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak duyuruldu. Ancak kısa süre sonra adaylıktan çekildiğini açıkladı. Altınok’un adaylıktan çekilmesinin arkasında bir kadınla otel odasında gizli çekilen görüntüler olduğu iddia edildi. Görüntüler internete de sızınca Altınok, 15 yıl boyunca oturduğu belediye başkanlığı koltuğundan oldu.

2014 yılında BBP ile Keçiören Belediye Başkanlığı için girdiği yarışı kaybeden Altınok, 2019 yılında bu kez AKP’li olarak girdiği seçimlerin ardından Keçiören Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Altınok, 2019-2023 döneminde Ankara'nın göbeğinde bir israf kulesi haline gelen Cumhuriyet Kulesi başta olmak üzere kamu kaynaklarını israf ettiği çok sayıda uygulama ile gündeme geldi.

A TAKIMI İLE KİRLİ İŞLER

Altınok’ın siyasi kariyerine, Keçiören’de faaliyet gösteren A Takımı da damgasını vurdu. İddialara göre, Ankara Keçiören’de 1994'teki yerel seçimlerin ardından MHP'den belediye başkanı seçilen Turgut Altınok'un, belediyeye bağlı faaliyet yürüten ancak resmi olmayan A Takımı adlı bir grup oluşturduğu iddia edildi. Ağırlıklı olarak ülkücülerden oluşan grup Keçiören’de ahlak bekçiliğine soyundu. A Takımı’nın “Parkta kızlı erkekli oturan gençlere saldırı, alkol kullananlara şiddet, Ramazan ayında oruç tutmayanlara saldırı" gibi olaylara neden olduğu kamuoyuna yansıdı.

İlçede, “Asayişi sağlamak, ahlaksızlığı, alkol ve uyuşturucu kullanımını önlemek” amacıyla görev yaptığı öne sürülen A Takımı üyeleri bir de ölüm olayı ile anıldı. 1995 yılında Keçiören’in Ovacık Mahallesi’nde belediye çalışanı olduğu iddia edilen bir grup ile mahalleli arasında yaşanan gerginlikte Halkevi Üyesi Erdal Yıldırım vurularak öldürüldü.

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20 YILLIK İSRAF KULESİ

Turgut Altınok’un, “Türkiye’nin en yüksek kulesi olacak" dediği Cumhuriyet Kulesi, “Türkiye’nin en pahalı kulelerinden” biri olmaya çok yaklaştı. Kulenin yılan hikayesine dönen yapım süreci, kamu kaynaklarının ölçüsüz kullanımının en çarpıcı örneklerinden birini oluşturdu. Toplam 60 milyon TL maliyetle tamamlanması öngörülse de Ocak 2024 itibarıyla halen belediyeye teslim edilemeyen kulenin maliyeti 350 milyon TL'yi aştı.