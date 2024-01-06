Turgut Altınok adaylığını Erdoğan’dan önce duyurdu!

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddia edilen AKP’li Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bugün Keçiören’de yaptığı konuşmada "100 yılda aldığı ve alamadığı hizmetlerden fazlasını Ankara’mız 5 yılda alacak Allah nasip ederse" dedi.

HABER MERKEZİ



AKP'nin büyükşehir adayları yavaş yavaş netleşirken Ankara için adı en çok geçen isimlerden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bugün ilçesindeki Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu Parkı’nın açılışını yaptı.

Açılış töreninde konuşan Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ı eleştirerek Büyükşehir Belediyesi’nin Keçiören’de bir çalışma yapmadığını iddia etti. Altınok, 2019'dan beri 'Ankara'nın hizmette en yavaş 5 yılı' yaşadığını öne sürdü.

"100 YILDA ALAMADIĞI HİZMETLERDEN FAZLASINI 5 YILDA ALACAK"

Ardından da Ankara’da aday olduğunu ima eden Altınok şu ifadeleri kullandı:

“Seçimler yaklaşıyor… Çalışacağız… Allah nasip ederse bu adam buraya 5 yıl hizmet etti. Altınok’a da bir oy verelim desinler dimi? 20 yıl bu adam bize hizmet etti, hizmetkarlığımız yaptı biz de bu adama oy verelim desinler. Anlaştık mı? Ankara’da hizmetler ok gibi gidecek. 100 yılda aldığı ve alamadığı hizmetlerden fazlasını Ankara’mız 5 yılda alacak Allah nasip ederse.”

MELİH GÖKÇEK'E GÖNDERME

Öte yandan Altınok’un önceki ABB Başkanı Melih Gökçek ile de arasının kötü olduğu biliniyor. Altınok’un açılış töreninde “100 yılda aldığı ve alamadığı hizmetlerden fazlasını Ankara’mız 5 yılda alacak” şeklindeki sözleri Melih Gökçek’e de bir gönderme olarak yorumlandı.

15 OCAK'TA AÇIKLANACAK

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday göstereceği isim yarın belli olacak. MHP'nin de destek vereceği ABB adayı ise 15 Ocak'ta başkentte açıklanacak.