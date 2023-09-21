Tamirciye bırakılan araçla gezi keyfi kazayla bitti: 6 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kazada hurdaya dönen cipin sahibi tarafından kaportacıya bırakıldığı, tamirci yakının araçla ailesini ziyarete gittiği öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kazada hurdaya dönen cipin sahibi tarafından kaportacıya bırakıldığı, tamirci yakının araçla ailesini ziyarete gittiği öğrenildi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet ile Akhisar mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi.

Akhisar Mahallesi'nden Cumhuriyet Mahallesi'ne seyir halinde olan Tayyip Yasir A. (22) yönetimindeki 16 AEM 160 plakalı hafif ticari, sollama yaparken karşı yöne geçen sürücü Hediye F. (27) yönetimindeki 16 AFK 978 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile cipteki yolcular Halide F. (26), Suna F. (15), Onur F. (4) ve Dilek F. (7) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TAMİR EDİLSİN DİYE BIRAKTIĞI ARACI HURDAYA DÖNDÜ

16 AFK 978 plakalı aracın, sahibi tarafından kazadan önce kaportacıya onarım için bırakıldığı, tamirci yakını Hediye F.'nin kaportacıya bırakılan araçla ailesini ziyarete gittiği öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.