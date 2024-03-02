Tanığı yönlendiriyor

Haber Merkezi

Maraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı Davası duruşmasında ikinci gününde tanıklar dinlendi. Tanıklardan İnşaat Mühendisi Emin Gerçekçi, yaşamını yitiren apartman yöneticisi Mustafa Doğruoğlu’nun oğlu ile arkadaş olduğunu belirtti.

Arkadaşının babasının, binanın kazan dairesinde yapılan çalışmalardan kaygılandığını ve inşaat mühendisi gözüyle görmesini istediğini belirten Gerçekçi, şunları söyledi: "2021 yılında gidip inceledim. Asansör ve baca sistemi için kirişte, üç ayrı yerden perde beton tahribatı ve tabliye betonundaki tahribatı gördüm." Ardından Kervan Pastanesi çalışanları Cuma Ergen ve Ali Şişkir dinlendi. Ergen, avukatlar tarafından kendine sorulan sorulara "bilmiyorum" ya da "hatırlamıyorum" şeklinde yanıt verdi. Sanık avukatlarının tanıklara sordukları sorulara ise müşteki avukatları "Soru adı altında yönlendirme yapılıyor. Sorulan sorulara göre konuşan kişi ifadesini değiştiriyor" sözleriyle itiraz etti. Duruşma diğer tanıkların dinlenmesi ile devam etti.