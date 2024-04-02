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Tanrıkulu'dan Van tepkisi: "Tüm gücümüzle karşı duracağız"

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla geri alınmasına tepki gösterdi. İktidarın belediyeyi gasp etmeye çalıştığını belirten Tanrıkulu, "Tüm gücümüz ile karşı duracağız" dedi.

Güncel
  • 02.04.2024 12:38
  • Giriş: 02.04.2024 12:38
  • Güncelleme: 02.04.2024 12:45
Kaynak: Haber Merkezi
Tanrıkulu'dan Van tepkisi: "Tüm gücümüzle karşı duracağız"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla geri alınmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tanrıkulu, söz konusu kararı "Yine Ak Parti'nin halk iradesine tahammülsüzlüğü, Belediye Başkanlığını kazanamamış adayına verme girişimi" olarak niteledi.

AKP'nin belediyeyi gasp etmeye çalıştığını vurgulayan Tanrıkulu, "Tüm gücümüz ile karşı duracağız" dedi.

DEM Parti: Vanda seçimi kazanan Abdullah Zeydanın memnu hakları geri alındı
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