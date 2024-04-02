Tanrıkulu'dan Van tepkisi: "Tüm gücümüzle karşı duracağız"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla geri alınmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tanrıkulu, söz konusu kararı "Yine Ak Parti'nin halk iradesine tahammülsüzlüğü, Belediye Başkanlığını kazanamamış adayına verme girişimi" olarak niteledi.

AKP'nin belediyeyi gasp etmeye çalıştığını vurgulayan Tanrıkulu, "Tüm gücümüz ile karşı duracağız" dedi.

Yine AkPartinin halk iradesine tahammülsüzlüğü, Belediye Başkanlığını kazanamamış adayına verme girişimi…

Aynı örnekleri 2019 seçimlerinde Diyarbakır Bağlar ve diğer üç ilçede görmüştük.

Bu kez Van Büyükşehir Balediye Başkanlığını gasp etmeye çalışıyorlat.

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