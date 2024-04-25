Tanzanya'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 155 kişi öldü

Tanzanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 155 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Tanzanya Başbakanı Kassim Majaliwa, ülkede devam eden yağışlarla ilgili mecliste konuşma yaptı.

Majaliwa, şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 155 kişinin hayatını kaybettiği, 236 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Yağışların Tanzanya'nın 26 bölgesinde 200 bin kişiyi etkilediğini belirten Majaliwa, 10 bin evin de zarar gördüğünü kaydetti.

Seller nedeniyle ülkedeki bazı okullar, yollar, köprüler ve sağlık tesisleri hasar gördü, birçok çiftlik hayvanı da telef oldu.

Tanzanya Meteoroloji Kurumuna göre, şiddetli yağışların gelecek aya kadar sürmesi bekleniyor.