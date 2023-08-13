"Tanzanya’da resmen esiriz"

Dilan Esen

Türkiye merkezli inşaat şirketi Yapı Merkezi'nin, Tanzanya'daki demir yolu projesinde çalışan yaklaşık 2 bin Türkiyeli işçi, yedi aydır alamadıkları maaşları için başlattıkları grevin 8’inci gününü geride bıraktı. Maaşları yatana kadar grevi sürdüreceklerini belirten işçiler, BirGün’e konuştu.

İnşaat işçisi Ömer Tanrıverdi, projenin bin kilometrelik alanda olduğunu hatırlatırken şubattan beri maaş almadıklarını belirtti. “Gitmek isteyen arkadaşlardan önce 1.600, sonra 3 bin, sonra 4 bin dolar kestiler” diyen Tanrıverdi, Tanzanya’da neredeyse esir tutulduklarını aktardı. Tanrıverdi, şöyle konuştu: “Kimimiz kiramızı ödeyemedik, çocuklarımız aç kaldı. Hâlâ maaşlarımızla ilgili şirketten bir açıklama yapılmadı. Şirketle yaptığımız görüşmede ‘Bekliyoruz’ dediler. Daha önceden de maaşlarımızla ilgili sorunlar yaşıyorduk. Maaşlarımızın düzenli ödenmesini istiyoruz, kalan maaşlarımız yatırılsın. Söz veriyorlar ama yatırmıyorlar. Benim iki kızım var, okullar açılıyor. Maddi yönden sıkıştık. 7 aylık maaşımız içerde. 3 ay önce bir maaş verdiler. Greve başladıktan sonra bin dolar yatırdılar sadece. Bir kişinin ortalama maaşı yaklaşık 15 bin dolar.”

İZNE GİDEMEDİM PARA KESTİLER

Bir diğer işçi Cengiz Korkmaz ise 9 aydır Tanzanya’da olduğunu söyleyerek “Gelme nedenimiz maaş olarak Türkiye’den daha fazla kazanmamız” ifadelerini kullandı. Korkmaz, şunları dile getirdi: “9 ayda sadece 2 maaş ve 2 gün önce de bin dolar aldık. Biz burada, ailemiz Türkiye’de zorluk yaşıyor. 15 Ağustos’ta izin talebim vardı, mazeret izni kullanmak için başvurdum, tarih geldi izne gidemedim. O bin doları izinde kullanmak yerine aileme gönderdim. Bileti iptal ettim diye 440 dolar para kesileceğini söylediler. Para veremiyorlar, izne gönderemiyorlar, bir de benden para kesiyorlar.”