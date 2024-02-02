Tarantino'nun son filmi için Brad Pitt'e teklif

Usta yönetmen Quentin Tarantino'nun, çekeceği son film "The Movie Critic" için Brad Pitt'e teklif yapıldığı belirtildi.

Dünyaca ünlü yönetmen Quention Tarantino, son filminin hazırlıklarına başladı. İsmi 'The Movie Critic' olarak belirlenen filmin başrolünde Brad Pitt'in oynayabileceği iddia edildi.

Çekimleri Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenen filmin 1970'lerde Los Angeles'ta geçmesi planlanıyor.

The Movie Critic'in, tüm zamanların en ünlü film eleştirmenlerinden Pauline Kael'in hayatını konu alacağı tahmin ediliyor.

NTV'nin aktardığına göre 'Formula One' filminin çekimlerinde olan Brad Pitt, Tarantino'nun teklifini kabul etmesi halinde başrolde oynayabilir.

Brad Pitt ile Quentin Tarantino, daha önce Soysuzlar Çetesi (2009) ve Bir Zamanlar...Hollywood'da (2019) filmlerinde birlikte çalışmışlardı. Pitt, Bir Zamanlar...Hollywood'da filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.