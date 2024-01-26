Tarih belgeselde

Sanatla dünyayı değiştirebileceklerine inanarak 1953’te yola çıkan gençlerin kurduğu Gençlik Tiyatrosu 70 yıl sonra belgesel oldu. Belgeselin ilk gösterimi 30 Ocak’ta CRR’de yapılacak.

Kültür Sanat Servisi

Türk tiyatrosunun usta isimlerini yetiştiren, İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği öğrencileri tarafından 1953 yılında amatör bir tiyatro olarak Avni Dilligil’in inançlı desteğiyle kurulan Gençlik Tiyatrosu 70 yıl sonra belgesel oldu. Yönetmen ve yapımcılığını Nurgül Bayram’ın, müziklerini Ali Otyam’ın ve seslendirmesini Levent Dönmez’in yaptığı belgeselin gösterimi, 30 Ocak Salı akşamı saat 20.00’de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda yapılacak.

Türkiye’de toplumcu çağdaş tiyatronun temellerini atarak, Türk tiyatrosunun ilk kez Avrupa’da temsil edilmesini sağlayan Gençlik Tiyatrosu, sadece tiyatroda değil, her alanda kendi mesleğinin öncülerini yetiştirdi. Araştırma ve yapım aşaması beş yıl süren belgeselde; Aden Tolay, Ali Özgentürk, Aydın Engin, Can Kolukısa, Erol Keskin, Genco Erkal, Haldun Dormen, İzzet Günay, Nevra Serezli, Osman Arolat, Rahmi Dilligil, Rana Cabbar, Suna Keskin, Tan Oral, Yılmaz Büyükerşen, Yılmaz Gruda, Yurdaer Erşan ve Zihni Göktay’ın aralarında olduğu 42 değerli isimle röportajlar yapılarak, daha önce yayınlanmamış fotoğraf ve görüntüler kullanıldı.

TİYATRONUN TARİHİ BELGESELDE

Belgesel; o günün tanıklarıyla, belgeleriyle bu tiyatronun hikâyesini ve Türkiye’nin kültür ve sanat tarihine kattıklarını anlatıyor. Daha önce anlatılmayan, tiyatro tarihinin saklı kalan çok önemli bir dönemini aydınlığa çıkaran belgesel, Cumhuriyetin aydınlanma yolculuğunda sanatın ne denli önemli olduğunun farkında olan gençlerin ortaya koyduğu örnek tiyatro atılımlarını unutulmaktan kurtarıp, bugünlere ve gelecek kuşaklara aktarma iddiasında.

Aykut Oray, Cüneyt Türel, Erol Keskin, Halit Akçatepe, Metin Serezli, Nisa Serezli, Şemsi İnkaya, Tuncel Kurtiz, Ülkü Tamer ve birçok isim sahne tozunu ilk kez Gençlik Tiyatrosu’nda yuttu. Aydın Engin, Güngör Dilmen Musahipzade Celal, Necati Cumalı, Osman Arolat, Turgut Özakman ve Vasıf Öngören’in aralarında bulunduğu yazarların ortaya çıkmasına ve eserler üretmesine olanak sunan yine Gençlik Tiyatrosu oldu.

Gençlik Tiyatrosu’nun hikâyesini ve Türkiye’nin kültür ve sanat tarihine kattıklarını anlatan belgesel, 30 Ocak Salı akşamı saat 20.00’de CRR’de gerçekleşecek gösterimine tüm sanatseverler davetli...