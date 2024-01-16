Tarih verildi: Bitcoin için iddialı tahmin

SkyBridge'den Anthony Scaramucci, Bitcoin'in fiyatının önümüzdeki yıl 170 bin doları aşabileceğini söyledi. Bitcoin'in fiyatı, spot bitcoin ETF'lerinin ABD borsalarında işlem yapma onayı almasıyla geçen hafta 49 bin doların üzerine çıkmış daha sonra yeniden 42 bin dolar civarına gerilemişti.

SkyBridge Capital‘in kurucusu Anthony Scaramucci, bir röportajında, Bitcoin fiyatının yeni listelenen borsa fonlarına olan talep ve nisan ayındaki yarılanma (halving) nedeniyle gelecek yıl 170 bin doları aşabileceğini söyledi.

Scaramucci, Davos’ta yaptığı açıklamada, "Bitcoin yarıya indirildiğinde (kabaca şu anda olduğu gibi) 45 bin dolar seviyesindeyse, 2025'in ortası ile sonu arasında 170 bin dolar olacak" dedi.

Yarılanma, yeni Bitcoin'in dolaşıma çıkma oranını azaltan teknik bir gelişme.

Scaramucci, Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Nisan ayındaki yarılanma gününde fiyat nerede olursa olsun, bunu dörtle çarpın ve önümüzdeki 18 ay içinde bu fiyata ulaşacak" dedi.

49 BİN DOLARI GÖRMÜŞTÜ

Bitcoin'in fiyatı, spot bitcoin ETF'lerinin ABD borsalarında işlem yapma onayı almasıyla geçen hafta 49 bin doların üzerine çıktı, ancak o zamandan beri 42 bin dolar civarına geriledi. ​

Scaramucci bu düşüşü Grayscale Bitcoin Trust'tan yeni fonlara yönelen yatırımcılara bağladı ve yeni listelenen fonların fiyatlar üzerindeki etkisini görmenin muhtemelen sekiz ila 10 işlem günü daha alacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: CNN Türk