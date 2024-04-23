Tarih verildi: Rakı fiyatlarına zam bekleniyor
Sigara fiyatlarına art arda gelen zamların ardından rakı fiyatlarında da artış bekleniyor. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rakı fiyatlarına 26 Nisan Cuma günü zam beklendiğini kaydetti. Aybaş, zam oranının yüzde 17 olacağını söyledi.
Sigaraya gelen peş peşe zamların ardından rakı fiyatlarına da zam bekleniyor.
Beklenen rakı zammını Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından duyurdu.
Rakı fiyatlarındaki artış için beklenen zam oranını açıklayan Aybaş, tarih de verdi.
Aybaş paylaşımında şunları kaydetti: "Rakı zammına hazır mıyız ? Cuma günü yüzde 17 zam geçişi bekleniyor."
Akşamcılar üzecek haber— Özgür Aybaş (@AybasOzgur) April 23, 2024
Rakı zammına hazır mıyız ? Cuma günü % 17 zam geçişi bekleniyor. pic.twitter.com/qYO6OSIu6V
"MALİYET ZAMMI"
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, rakı fiyatlarına maliyet zammı geleceğini belirtti.
Dündar paylaşımında, "Önümüzdeki günlerde rakıya maliyet zam geçişi bekleniyor. Yüzde 10 ile 20 arasında" ifadelerine yer verdi.
Önümüzde ki günlerde rakıya maliyet #zam’ı geçişi bekleniyor %10 ile %20 arasında.— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) April 23, 2024