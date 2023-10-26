Tarihi greve 5 bin işçi daha katıldı

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ABD’de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), 5 bin üyesinin General Motors’un “en çok para kazandıran” fabrikasında grev başlattığını duyurdu. UAW’nin açıklamasında son grev kararıyla birlikte GM, Ford ve Stellantis’ten oluşan üç büyük otomobil üreticisine karşı grev yapanların sayısının 45 binin üzerine çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, üç şirketin son 10 yılda Kuzey Amerika’da çeyrek trilyon dolar kâr elde ettiği, bu yılın sadece ilk 6 ayında kârlarının toplam 21 milyar doları bulduğu belirtildi. Ancak şirketlerin yine de işçilere kazandıkları rekor kârlardan adil bir pay verecek sözleşmeler yapmayı hala reddettiği aktarıldı.