Tarihin en kirli politikacılarından Henry Kissinger öldü

Devrimci güçlere karşı faşist rejimleri desteklemesiyle bilinen, ABD’nin Vietnam, Laos ve Kamboçya’daki savaş suçlarının önde gelen sorumlularından biri olan Henry Kissinger, 100 yaşında öldü. Dışişleri Bakanlığı dahil ABD diplomasinin kilit pozisyonlarında görev yapan ve dünya genelinde milyonlarca insanın ölümünde parmağı olan Kissinger’a 1973’te “Nobel Barış Ödülü” verilmesi tartışma yaratmıştı.

birgun.net

ABD emperyalizminin en kirli diplomatları arasında yer alan Henry Kissinger, 100 yaşında Connecticut’taki evinde öldü. Kissinger’ın öldüğünü siyasi danışmanlık şirketi Kissinger Associates duyurdu.

Bir savaş suçlusu olan ve “komünizmle mücadele” amacıyla insan haklarını hiçe sayan kanlı rejimleri destekleyen Kissinger, 1973-1977 yılları arasında, Richard Nixon ve Gerald Ford’un başkanlıkları döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Ayrıca 1969-1975 yılları arasında Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini de yürüttü.

Kissinger, Kamboçya’nın bombalanması ve 1970’te Vietnam'ın güneyinin işgal edilmesindeki rolüyle biliniyor.

1963-1973 yılları arasında Vietnam Savaşı’na dahil olan ABD ordusu, savaş sırasında işkence, tecavüz, toplu infaz, sivillerin öldürülmesi ve kimyasal silah kullanmak gibi pek çok savaş suçu işledi.

Kissinger’ın 1968’de Nixon’ın başkan seçilmesinin ardından söylediği “Amerika’nın düşmanı olmak tehlikeli olabilir, ama dostu olmak ölümcüldür” sözü, ülkesinin Vietnam’daki rolüne dair bir göndermeydi.

ABD Başkanı Richard Nixon, ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile Beyaz Saray'da. (1972)

ASKERİ DARBELERİ DESTEKLEDİ, HALKLARI ÖLÜME SÜRÜKLEDİ

Kamboçya, Doğu Timor ve Bangladeş’te soykırımları kolaylaştıran Kissinger, Afrika’da hızlanan iç savaşları, Güney Amerika'daki darbeleri ve ölüm mangalarını destekledi. ABD’nin Kamboçya'ya attığı misket bombaları, savaş sona erdikten onlarca yıl sonra bile sivilleri öldürmeye ve sakat bırakmaya etti.

Kissinger, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği’ni ve dünya genelindeki sol, devrimci ve bağımsızlıkçı güçleri zayıflatmak için faşistlerle işbirliği yaptı. Şili’nin seçimle iş başına gelen Marksist lideri Salvador Allende’yi askeri darbeyle deviren Augusto Pinochet’in kanlı rejimini ve dünyadaki pek çok baskıcı yönetimi destekledi.

Gerald Ford ve Henry Kissinger.

“NOBEL SAVAŞ ÖDÜLÜ”

Nobel Barış Ödülü, 1973’te tüm bu kirli kariyerine rağmen “Vietnam Savaşı'nda ateşkes anlaşmasının imzalanmasındaki rolü” gerekçe gösterilerek Kissinger’a verildi.

Kissinger ile birlikte ödül verilmesi kararlaştırılan Vietnamlı lider Le Duc Tho, ödülü reddetti. Nobel Ödül Komitesi’nden 2 kişi ise Kissinger’e ödül verilmesinin ardından istifa etti.

New York Times, Kissinger’ın ödül almasını eleştirerek “Nobel Savaş Ödülü” ifadesini kullandı.

Kissinger’ın ABD dış politikasındaki rolü sonraki yıllarda da devam etti. Kurduğu Kissinger Associates adlı danışmanlık şirketi, ABD yönetimleriyle yakın çalıştı.

Irak Savaşı’nın en sıcak günlerinde, Başkan Yardımcısı Dick Cheney, “Henry Kissinger ile kimseyle konuşmadığım kadar konuşuyorum. Her gün yanıma uğruyor” dedi. Hillary Clinton ise Kissinger için “dostumdur ve dışişleri bakanı olarak çalıştığım günlerde güvenle danıştığım birisidir” değerlendirmesi yaptı.

Henry Kissinger öldüğü güne kadar birçok şirketin yönetim kurulunda görev aldı ve 22 kitap yazdı.

Temmuz 2023’te Çin’e beklenmedik bir ziyaret yapan Kissinger, son yurt dışı ziyaretinde ülkenin lideri Başkan Xi Jinping görüşmüştü.