Tarihin üstüne beton döktüler

Bin 800’lü yıllardan kalma Ayvalık Akademisi’nin tarihi kalıntılarının ortaya çıktığı yere beton döküldü. Yapılmak istenen Ayvalık İlçe Polis Merkezi’nin ruhsatı olmadığını belirten bölge halkı tepki gösterdi.

Gökay BAŞCAN

Geçmişi 1800’lü yıllara uzanan Ayvalık Akademisi’nin bulunduğu yere yapılmak istenen Ayyvalık İlçe Polis Merkezi’ne tepkiler sürüyor. Kalıntıların olduğu yere beton döküldüğünü gören Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi üyeleri müdahale etti. İnşaatın ruhsatsız olduğuna dikkat çeken Girişim Sözcüsü Avukat Fulya Çalık Kantekin yetkililere tepki göstererek “Betonu benim üzerime dökün dedi. Girişim üyeleri, yaşanan tartışmanın ardından savcılığa suç duyurusunda bulunmak için bölgeden ayrıldılar.

İTİRAZ ÜZERİNE POLİS MÜDAHALESİ

Bölge için mühim öneme sahip Ayvalık Akademisi 1821 yılında çıkan yangında yok oldu. Daha sonra tekrar inşa edilen bina, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde ilkokul olarak kullanıldı. 2021’de yıkılan Cumhuriyet İlkokulu’nun yerine Ayvalık İlçe Polis Merkezi yapılmasına karar verildi. Ruhsatsız şekilde başlanan inşaatta tarihi parçalara rastlandı. Bunun üzerine Ayvalık Tabiat Platformu Ayvalık Kaymakamlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Balıkesir Kuvayı Milliye Müze Müdürlüğü ve Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’ne dilekçe verdi. Buna rağmen dün inşaat çalışmalarına başlandı.

İnşaatın durması için tepki gösteren Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi Sözcüsü Avukat Fulya Çalık Kantekin, “Tüm itirazlara ve başvurulara rağmen inşaat ruhsatı olmayan yere beton dökmeye çalışıyorlar. Duyar duymaz bölgeye gittik ve durdurduk. Ardından polis geldi ve bizi dışarı çıkardılar” dedi.

YUNAN TARİHİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Girişim üyelerinden Hasan Cengiz Yazar, Ayvalık Akademisi’nin önemine dikkat çekti. Bölgedeki kalıntıların incelenerek Akademi’nin ruhuna uygun bir yapının inşa edilmesi gerektiğini belirten Yazar, “Yeni ortaya çıkan kalıntılarla birlikte yeniden bir inceleme yapılması gerekiyor. Bölgeye hakim ve incelemelerde bulunan hocalarımız bu inşaata tepki gösteriyor. Eski akademinin yerine bir polis merkezi değil, geçmişteki ruhuna uygun de bir eğitim merkezi yapılması daha doğru olacağını söylüyorlar. Bu akademi hem Ayvalık hem de Yunan tarihi için çok önemli. Romancılar, ressamlar, felsefeciler, devlet adamları yetiştirmiş bir akademi. Acilen Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nda bir inceleme yapması ve projeyi değerlendirmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.