Tarikatta istismar skandalında yeni dava: Hiranur Vakfı yöneticileri de yargılanacak

BirGün’ün ülkeye duyurduğu tarikatta 6 yaşındaki kız çocuğunun ‘evlendirilmesi’ skandalına ilişkin dava devam ederken Ankara Barosu’nun Hiranur Vakfı yöneticileri hakkında “kemik yaşı tespitinde usulsüzlük yapmaları ve suçu bildirmemeleri eylemleri” nedeniyle bulunduğu suç duyurusunun ardından hazırlanan iddianame de İstanbul Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davaya ilişkin yargılama 11 Eylül’de başlayacak.

BirGün yazarı Timur Soykan’ın duyurduğu, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu ve babası Yusuf Ziya Gümüşel tarafından 29 yaşındaki Kadir İstekli ile 6 yaşında evlendirilen H.K.G.,’nin davası devam ederken Hiranur Vakfı yöneticileri hakkında hazırlanan iddianame de kabul edildi.

Ankara Barosu’ndan yapılan açıklamada, baronun Hiranur Vakfı yöneticileri hakkında, "kemik yaşı tespitinde usulsüzlük yapmaları ve suçu bildirmemeleri" eylemleri nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu anımsattı.

İhbarı sonucunda, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ile kamu görevlisinin azmettirilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik" suçlarından yeterli şüphenin oluştuğu kanaatiyle düzenlenen iddianamenin İstanbul Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiğini aktaran Ankara Barosu yargılamanın Eylül 2023’te başlayacağını açıkladı.

Dava kapsamında ilgili Hiranur Vakfı yöneticileri 11 Eylül’de hakim karşısına çıkacak.