Tarım enflasyonunda artış hız kesmiyor

Ekonomi Servisi

Gıda enflasyonunun gündemden düşmediği bir süreçte tarımsal girdi enflasyonunda artış hız kesmiyor. Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde yıllık yüzde 40,11, aylık yüzde 2,06 arttı.

TÜİK, ekim ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksini (Tarım-GFE) açıkladı. Tarım-GFE’de, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,87, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,53 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 35,28, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 77,01 artış gerçekleşti. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 123,88 ile veteriner harcamaları ve yüzde 95,88 ile diğer mal ve hizmetler oldu.