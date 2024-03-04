Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralanırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel 04.03.2024 09:54 Giriş: 04.03.2024 09:54

Güncelleme: 04.03.2024 09:55 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA