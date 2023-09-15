Tarım ve hayvancılıkta alarm

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında ciddi azalma var. Tarımda artan maliyetler üreticinin belini bükerken, Bayraktar "Mazot ve gübre desteği artırılmalı. Aksi halde gıdaya erişimde zor günler bizi bekliyor" diye uyardı.

Ekonomi Servisi

Hayvancılıkta yem fiyatları, tarımda mazot ve gübre maliyetleri üreticiyi zora soktu. Maliyetlerle baş edemeyen üreticiler hayvanlarını kesime gönderiyor. Türkiye'de haziran sonu itibarıyla yılbaşından bu yana sığır, manda, koyun ve keçi sayısı azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran 2023 dönemine ait Hayvansal Üretim İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre Türkiye’de büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sayısı yılın başından bu yana azalma gösterdi. Büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,0 azalarak 16 milyon 521 bin baş, manda sayısı ise yüzde 2,9 azalarak 167 bin baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı haziran sonu itibarıyla bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,7 azalarak 42 milyon 565 bin baş, keçi sayısı ise yüzde 7,5 azalarak 10 milyon 709 bin baş olarak gerçekleşti.

DESTEKLER ARTIRILMALI

Öte yandan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, akaryakıt ve gübre fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle tarımda artan maliyetlere dikkat çekti. Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada ülkenin önemli temel ürünlerinden olan ve Türkiye'deki ekiliş alanlarının yüzde 40'tan fazlasını kapsayan buğday, arpa ve kırmızı mercimekte ekime kısa süre sonra başlanacağını bildirdi. Üreticilerin gübrenin yaklaşık yüzde 50'sini, akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerinin ardından tarımda toplam kullanılan mazotun yüzde 25'ini bu dönemde kullandığına dikkati çeken Bayraktar, son aylarda girdilerdeki fiyat artışlarına işaret etti. Bayraktar, 2023-2024 ekim dönemi öncesi üreticilerin desteklenmesi çağrısında bulunarak, şunları kaydetti: "En ucuz üretim sürdürülebilir üretimdir, sürdürülebilir üretim için de üreticilerimizin yeterli girdi temin etmesi ve alın terinin karşılığını alması gereklidir. Ekim ayında verilecek mazot ve gübre destekleri bir an önce artırılarak verilmeli, sezona başlayan üreticilerimizin önü açılmalıdır. Aksi takdirde üreticilerimizin üretme isteği ve tüketicilerimizin gıdaya erişimi açısından zor günler bizi bekliyor."