Tarımda eşit ücret verilmiyor

Emek Servisi

Manisa’nın Salihli ilçesinde ıspanak hasadında çalışan işçiler, yaz kış çalışmalarına rağmen giderek fakirleşiyor. Kadın işçiler, erkek işçilerle aynı işi yapmalarına rağmen aynı ücreti alamıyor. Kadınların günlük yevmiyesi 400 TL iken, erkeklere 500 TL veriliyor.

MA’ya konuşan işçiler, ekonomik koşulların her geçen gün kötüye gitmesiyle işçiler, geçinemediklerini söylüyor. İşçi Leyla Elpeze, “Eskiden bir nebze de olsa aldığımız yevmiye bize yetiyordu ama artık yetmiyor” dedi. Nahide Bozkurt da aldıkları yevmiyenin karınlarını doyurmadığını belirtti.