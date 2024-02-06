Tarkan'dan 6 Şubat paylaşımı: Yaşatılanları unutmadık

Megastar Tarkan, verilen sözlerin yerine getirilmediğine dikkat çekti ve "O bölgelerde hala yardım bekleyen insanlar var." dedi. Tarkan, "Yaşananları, yaşatılanları unutmadık" ifadelerini kullandı.

Megastar Tarkan, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde anlamlı bir mesaj paylaştı. Depremin sembol fotoğraflarından olan Adem Altan'ın çektiği fotoğrafla paylaşım yapan Tarkan, verilen sözlerin yerine getirilmediğine dikkat çekti ve "O bölgelerde hala yardım bekleyen insanlar var." dedi. Tarkan, "Yaşananları, yaşatılanları unutmadık" ifadelerini kullandı.

Tarkan'ın sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklama şöyle:

"Hepimizin içini yakan bu fotoğraf gözümüzün önünden gitmedi. 6 Şubat depremini ve bu depremde yaşananları, yaşatılanları unutmadık. Verilen sözlerin tam anlamıyla yerine getirilmediğini de... O bölgelerde hala yardım bekleyen insanlar var. Yetkililerin verdikleri sözleri yerine getirmesini, görevlerini hakkıyla yapmasını bekliyoruz. 6 Şubat’ta hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve güç diliyorum. Fotoğraf: Adem Altan"