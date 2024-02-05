Tarsus'ta işçi maaşına %75 zam yapıldı

Emek Servisi

Tarsus Belediyesi’nde 696 KHK kapsamında ve İMAR Limited Şirketi’nde çalışan personellerin maaşlarına yüzde 75 oranında zam yapıldı.

Tarsus Belediyesi’nde çalışan personelleri ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile Sendika yetkilileri arasında anlaşma sağlandı. Tarsus Belediyesi’nde DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası ile imzalanan toplu iş sözleşmesi ile Tarsus Belediyesi ve İMAR Limited Şirketi bünyesinde çalışan personellerin maaşlarında yüzde 75 oranında zam yapıldı. Sözleşmeye göre 696 Sayılı KHK kapsamında çalışan belediye çalışanlarının; yıl içerisinde verilen eş yardımı, çocuk yardımı, sorumluluk ve pozisyon farkı hariç alacakları en düşük maaşı 26 bin 300 TL oldu. Bozdoğan, “Mesai arkadaşlarımızın maaşlarında %75 oranında zam yaparak emekçilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik." dedi.