Tasarruf sadece genelgede var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamunun araç kiralamalarına kısıtlama getiren Tasarruf Genelgesi’ni 3 bin 174 araç ile "ezdi". Bakanlığın kiraladığı araçların toplam kiralama bedeli, 850 milyon 434 bin TL’ye ulaştı.

Mustafa BİLDİRCİN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2023 ve 2024 yıllarında kullanmak amacıyla kiraladığı araçların sayısı ve maliyeti, genelgenin kağıt üzerinde kaldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bakanlığın, ocak ayı itibarıyla kiraladığı araçların toplam kiralama bedelinin 850 milyon 434 bin 398 TL’ye ulaştığı öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 28 Eylül 2023'te, 488 adet araç kiralamak amacıyla ihale düzenledi. Bakanlık hizmetlerinde kullanılması amacıyla kiralanan araçların 38'inin en az 2019 model binek, 280'inin en az 2019 model pick-up, 152'sinin minibüs, 13'ünün engelli minibüsü, beşinin ise midibüs olduğu bildirildi.

DEV FİLO

Dev bir filoyu anımsatan araç kiralama ihalesi yedi kısma bölündü. Toplam altı şirketten kiralanan 488 araç için 353 milyon 482 bin 888 TL’lik sözleşme imzalandı. Araçların 1 Kasım’da bakanlığa teslim edildiği ve 31 Aralık 2024’e kadar kullanılacağı belirtildi.

Toplam 488 kiralık araç için 353,4 milyon TL’lik harcamaya imza atan bakanlığın, ocak ayı itibarıyla kiraladığı araçlar için ödediği para 850,4 milyon TL olarak hesaplandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca Ocak-Kasım 2023 döneminde gerçekleştirilen araç kiralama ihaleleri ve ihaleler kapsamında yapılan harcamalar şöyle sıralandı:

Kasım 2022’de, 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2024 tarihleri arasında kullanılması amacıyla 429 milyon 471 bin 828 TL harcama ile bin 760 adet araç kiralandı.

Şubat 2023’te beş yabancı menşeili koruma aracını da içeren toplam 23 kiralık aracın 15 ay boyunca kullanılması için 16 milyon 302 bin 252 TL ödendi.

Mart 2023’te, “Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve bağlı kuruluşlarının resmi hizmetlerinin verimli şekilde yürütülmesi amacıyla” kiralanan 903 araç için 51 milyon 177 bin 430 TL’lik ödeme yapıldı.