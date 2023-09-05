Taşımalı eğitim bütçede kara delik

İktidarın köy okullarının kapısına kilit vurduran eğitim politikası nedeniyle yaygınlaşan taşımalı eğitim, MEB bütçesinde delik açtı. Milli eğitim müdürlüklerince okul servisi anlaşmalarına 271,8 milyon TL harcandı.

Mustafa BİLDİRCİN

Taşımalı eğitim, yüksek maliyeti nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinde de adeta bir karadelik haline geldi. Geçen ay gerçekleştirilen taşımalı eğitim ihaleleri de maliyetin büyüklüğünü ortaya koydu. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde öğrencilerin okula taşınması için gerçekleştirilen ihalelerin sözleşme bedelinin toplamı 250 milyon TL’yi aştı.

ÖĞRENCİ SERVİSE MAHKÛM

Taşımalı eğitim kapsamındaki ilköğretim öğrencisi sayısı, geçen yılın sonunda 628 bin 4 oldu. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ortaöğretim kademesinde ise toplam 459 bin 429 öğrenci taşımalı eğitim kapsamına alındı. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, 2022’de öğrencilerin okula taşınması için yüz milyonlarca lira para döktü. Taşımalı eğitime yönelik Ağustos 2023’te gerçekleştirilen ihaleler ise taşımalı eğitimin 2023-2024 eğitim öğretim döneminde de para yutacağını gözler önüne serdi. Ağustos ayında taşımalı eğitime yönelik gerçekleştirilen 151 ihale kapsamında toplam 271 milyon 894 bin 662 TL’lik sözleşmeye imza atıldı.

Ağustos ayında taşımalı eğitim ihalesi kapsamında para harcayan bazı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ve harcama tutarları şöyle sıralandı:

- Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü:

64 milyon 239 bin TL

- Mardin Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü:

14 milyon 424 bin TL

- Ordu Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü:

11 milyon 845 bin TL

- Mardin Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü:

8 milyon 96 bin TL

- Antep İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü:

6 milyon 757 bin TL

İktidarın eğitim politikası nedeniyle milyonlarca öğrenci taşımalı eğitime mahkûm. AKP’nin iktidara geldiği 2002’de 3 milyon 275 bin 458 olan köy okullarına kayıtlı öğrenci sayısı, bu yıl itibarıyla 609 bin 137’ye kadar geriledi. Yaşadığı yerde okul olmadığı için eğitime erişim imkânı olmayan öğrenciler, servislerle okullara taşınmak zorunda kalıyor. Yıllar itibarıyla giderek yaygınlaşan taşımalı eğitim, çok sayıda sorunu da beraberinde getiriyor. Yüksek servis ücretlerinin yanı sıra ölümlü ya da yaralanmalı çok sayıda okul servisi kazaları yaşanıyor.