Taşkınlar yaşandı, tekneler zarar gördü

Haber Merkezi

Marmara, Ege ve Trakya’da dün etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, dere ve çayların taşması sonucu pek çok yerde su taşkınları yaşandı. Tekneler battı, yaya geçitleri ve altgeçitler sular altında kaldı. Çanakkale'de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ana caddelerde su birikintileri oluştu. Merkeze bağlı Kepez beldesinden geçen Kepez Çayı'nın debisi yükseldi. Bir süre sonra taşan çay balıkçı barınağındaki teknelere zarar verdi. Çok sayıda tekne taşkından zarar gördü. Aydın Söke'de etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı. Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesinde de Ortaklar Tren İstasyonu'nun yaya alt geçidi ani yağış sonrası doldu. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İzmir'de de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

TATİLCİLER KABUSU YAŞADI

Muğla’nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü Kargıcak Koyu’nda sabah saatlerinde sağanak nedeniyle yüksek kesimlerden inen su, sele neden oldu. Yollar su altında kalırken, 3 kamyonet ve 2 karavan sel sularına kapılıp metrelerce sürüklendi. Mahsur kalan 15 tatilci ise tahliye edildi.