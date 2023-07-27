Tatil için Trabzon'a gelmişti: Lübnanlı Rahef 10 gündür kayıp
17 yaşındaki Lübnanlı Rahef Affavire, tatil için geldiği Trabzon'da kayboldu. Konakladıkları evden 10 gün önce çıkan Affavire'den haber alınamadı.
Kaynak: DHA
Trabzon’a ailesiyle birlikte tatile gelen Lübnanlı Rahef Affavire (17) 10 gün önce konakladıkları evden çıktıktan sonra dönmedi. Ailesinin başvurusu üzerine polis, genç kızın bulunması için çalışma başlattı.
Tatil için ailesi ile Trabzon’a gelen Lübnanlı Rahef Affavire, 17 Temmuz'da Çukurçayır Mahallesi'nde konakladıkları evden ‘gezmeye gidiyorum’ diyerek çıktı.
Aile, geri dönmeyen kızları için polise kayıp başvurusunda bulundu.
Polis ekipleri kayıp turistin bulunması için çalışma başlattı.