Tatilde etkinliğe kriz engeli

Bakan Tekin "Tatilde öğrencileri sanatsal, kültürel aktivitelere yönlendirin" dese de tiyatro, sinema gibi etkinlikler çok pahalı. Temur, çocukların sosyalleşemedikleri zaman ruhsal olarak rahatlayamadığını söyledi.

Berkay SAĞOL

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yarıyıl tatiliyle ilgili gönderilen yazıda, öğrencilerin ev ödevi yerine sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere aileleriyle katılmalarının teşvik edilmesi istendi. Ancak Türkiye’deki ekonomik kriz sebebiyle artan hayat pahalılığının her sektörü etkilemesi sonucunda sinema, tiyatro, konser ve çeşitli kültürel aktivitelerin bilet fiyatları oldukça pahalı. Birde bu etkinlikler ailecek yapıldığı zaman daha da yüksek bir maliyet ortaya çıkıyor.

Çocuk tiyatroları ve dans aktivitelerinin ücretleri İstanbul’da 100 TL’den başlarken 300 TL’ye kadar çıkıyor. İzmir’de de 100 TL’den başlayan benzer etkinlikler 800 TL’ye kadar yükseliyor. Ankara’da ise etkinliklerin ücretleri 90 TL ile 250 TL arasında değişiyor.

Çocuğuyla sinemaya gitmek isteyen bir öğrenci velisi ise İstanbul’da kendisi için en az 140 TL, çocuğu için ise en az 130 TL sinema bilet ücretini ödemesi gerekiyor. Ankara’da ise fiyatlar çocuklar için 100, öğrenci velileri için 110 TL olarak değişiyor. İzmir’de de öğrenci için bilet fiyatı en az 95 TL, yetişkin için 105 TL.

GELİŞİM DE ÖNEMLİ

Özellikle büyükşehirlerde yaşayan çocukların sosyal hayatlarının çok sınırlı olduğuna dikkat çeken Uzman pedagog Belgin Temur, “Çocuklar okul ve ev arasında gidip geliyorlar. Sosyalleşmek çocukların gelişimlerinde oldukça önemli bir süreç. Zihin kapasitelerini sosyal beceriyle birleştirecek etkinliklere ihtiyaçları var” dedi.

BELEDİYELERDEN ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER

İstanbul, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri, 19 Ocak’ta başlayan ara tatilde çocuklar için ücretsiz etkinlikler düzenliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 20 Ocak- 4 Şubat günleri arasını kapsayan tatil boyunca birbirinden keyifli aktivitelere katılabilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘‘Mucizeler Sirki”ne ev sahipliği yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Filmleri Şenliği’nin dördüncüsü 20 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında yapılacak.