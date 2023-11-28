Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti hakkında başlatılan incelemenin soruşturmaya dönüştüğünü belirtti. Ağırel, dosyaya erişim engeli kararının da alındığını duyurdu.

Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti hakkında soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftine ilişkin bir bilgi paylaştı.

Ağırel, Öz çifti hakkında başlatılan incelemenin soruşturmaya dönüştüğünü ifade etti.

Ağırel, ayrıca, dosyaya erişim engeli kararının da alındığını duyurdu.

"Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti hakkında bir inceleme başlamıştı, inceleme soruşturmaya dönüştü ve Savcılık haklarında soruşturma başlattı. Dosyaya erişim engeli konuldu. Bugünkü yazımda gelişmeler olacağını anlatmıştım. İsmi kamuoyu tarafından bilinen diğer kişilere soruşturma başlayacağını öğrendim."