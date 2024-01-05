TBB'den Yargıtay'ın Can Atalay kararıyla ilgili soruşturma talebi

TBB, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay kararıyla ilgili yerel mahkeme ve Yargıtay üyeleri hakkında ceza soruşturması başlatılmasını talep etti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), AYM'nin iki kez hak ihlali verdiği Can Atalay dosyası hakkında görevini yerine getirmeyen yerel mahkeme ve Yargıtay üyeleri hakkında ceza soruşturması başlatılmasnı talep etti.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi'nde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçilen Atalay'ın bireysel başvurusuna ilişkin ikinci kez verilen ihlal kararını uygulamadığı gerekçesiyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında ceza soruşturması başlatılması talebiyle Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuruldu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin bu konuda ikinci kez verdiği karar nedeniyle de Yargıtay Birinci Başkanlık Kuruluna sunulmak üzere Yargıtay Birinci Başkanı'na başvuru yapıldı.

Başvuruda, Daire Başkanı ve üyeleri hakkında ceza soruşturması başlatılarak, kamu davası açılmasının sağlanması istendi.