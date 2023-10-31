TBB, İsrail'in işlediği savaş suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıyacak

TBB Başkanı Erinç Sağkan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının açıkça savaş suçu olduğunu, işlenen savaş suçları bakımından yetki, görev ve sorumluluğu bulunan tüm kişilerle ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuru yapacaklarını söyledi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşımaya karar verdi. TBB Başkanı Erinç Sağkan, Rize'de yaptığı açıklamada İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de Uluslararası İnsancıl Hukuk Kurallarının yerle bir edildiği bir sürecin yaşandığını anlattı.

Yaşananların kabul edilemez olduğunu söyleyen Sağkan, "Filistin'de açıkça savaş suçu işlenmektedir. Bu anlamda başta hastane bombalanması Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmesi gereken bir saldırı ancak orada başka sivil yerleşim yerleri de bombalandı, bombalanıyor. Filistin Barolar Birliği bombalandı. Uluslararası ceza mevzuatına baktığımız zaman sivillerin bu tür saldırılarda hedef gözetilerek yaşamlarını kaybetmeleri, gerekli önlemlerin alınmaması savaş suçu olarak tanımlanıyor" dedi.

Erinç Sağkan, uluslararası aktörlerin derhal harekete geçmesi gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Şu ana kadar çok geç kalındığını düşünüyorum. Barışın tesis edilmesi gerekiyor ama sadece barışın tesisi ile kalınmamalı, aynı zamanda bugüne kadar işlenen savaş suçlarının da bağımsız merciler tarafından tespiti yapılarak Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde sorumluların tamamının hesap vermesi gerekir. Çünkü Filistin'de kadınlar, çocuklar, yaşlılar, siviller açıkça hedef gösterilerek katlediliyor. Bunun kabulü mümkün değil. Maalesef uluslararası kamuoyunun bu konuda açıkça bir tepki koymadıklarını görüyoruz. Acilen harekete geçilip Filistin'de barış sürecinin oluşturulması gerekiyor."

"SÜRECİ SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ"

TBB olarak her türlü resmi girişimleri sürdürdüklerini ve yeni adımlar atacaklarını aktaran Sağkan, "Uluslararası hukuk kurumlarına duruma ses çıkarmaları için yazı yazdık. Kendi duygularımızı kamuoyu ile paylaştık. Son yaptığımız yönetim kurulunda, İsrail'in bu süreçte işlediği savaş suçları bakımından yetki, görev ve sorumluluğu bulunan tüm kişilerle ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesine başvuru yapma yönünde karar aldık. Bunun hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz. Birkaç gün içerisinde resmi mercilere başvurumuzu yapacağız ve süreci sonuna kadar takip edeceğiz" diye konuştu.

Sağkan, Filistin Barolar Birliği ile sürekli istişare içerisinde olduklarını, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşların raporlarının savaş suçlarının tespiti hususunda son derece önemli olduğunu belirtti.

Sağkan, İsrail aleyhine devam eden mahkeme ve soruşturma olduğunu; buna katkı sunup süreci ve sonucu etkili şekilde takip edeceklerini de sözlerine ekledi.