TBMM Danışma Kurulu toplanmayacak: CHP, Meclis Genel Kurulu'nda eyleme başlıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağını bildirdi. Özel, "Aldığımız karar gereği, yargı krizi ve darbe girişimini gündemde tutmak amacıyla bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz" dedi.

Yargıtay 3. Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını tanımamasına ilişkin yapılması planlanan TBMM Danışma Kurulu'nun toplanmayacağı bildirildi.

Kurul'un, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısıyla bugün Yargıtay'ın kararını görüşmesi bekleniyordu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada Kurul'un toplanmayacağını bildirerek, "Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından yapılacağı bildirilen ve saat 17.00'de toplanması beklenen Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağını öğrendim" dedi.

CHP EYLEME BAŞLIYOR

CHP'nin eyleme başlayacağını duyuran Özel, "Bu durumda dün gerçekleştirdiğimiz olağanüstü grup toplantısında aldığımız karar gereği, yargı krizi ve darbe girişimini gündemde tutmak amacıyla bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından yapılacağı bildirilen ve saat 17.00'de toplanması beklenen Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağını öğrendim.



Bu durumda dün gerçekleştirdiğimiz olağanüstü grup toplantısında aldığımız karar gereği, yargı krizi ve darbe… — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 9, 2023

ÖZEL ÇAĞRI YAPMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşmüş ve TBMM Danışma Kurulu'nun toplanmasını talep etmişti.

Kurtulmuş da gün içerisinde kurulun toplanması için çağrı yapacağı cevabını vermişti.

Özgür Özel, Kurul toplantısına CHP adına katılacağını bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

Can Atalay, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde TİP'ten milletvekili seçilmişti. Atalay'ın, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yaptığı başvuru, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce reddedilmişti. Yargılamaya devam edilmesi nedeniyle "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiği ileri sürülerek Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılmıştı.

Gezi davasından mahkum olduktan sonra milletvekili seçilen ve Anayasa Mahkemesi'nin hakkında ihlal kararı verdiği Avukat Can Atalay'ın dosyası Anayasa Mahkemesi tarafından yerel mahkeme olan İstanbul 13. Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Mahkeme, dosyada karar verme yetkisinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde olduğunu belirterek dosyayı geçtiğimiz günlerde bu daireye göndermişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise kararı tanımamış, Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa’yı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını öne sürerek Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu.