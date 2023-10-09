TBMM'de 3 RTÜK üyeliği için seçim yapılacak

TBMM Genel Kurulu'nda, yarın (10 Ekim Salı) RTÜK'e 3 üye seçilecek. Oylamada AKP, CHP ve Yeşil Sol Parti kontenjanlarından birer üye seçilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) için yarın (10 Ekim Salı) oylama yapılacak.

Seçimler, AKP, CHP ve Yeşil Sol Parti kontenjanlarına düşen birer üyelik için yapılacak.

AKP, mevcut RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile Hayri Genç'i aday olarak bildirirken, CHP, mevcut üye İlhan Taşcı ile Ali Taştan'ın isimlerini sundu.

Yeşil Sol Parti ise RTÜK üyesi olarak Necdet İpekyüz ve Abbas Kılıçoğlu'nu aday gösterdi.

Her partinin bildirdiği iki adaydan birisi RTÜK üyesi olarak seçilecek.